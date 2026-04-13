PRF apreende 5,4 kg de haxixe escondidos em tanque de combustível em Caarapó

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 5,4 quilos de haxixe na sexta-feira (10), durante fiscalização. O caso aconteceu na BR-163, em Caarapó, cidade distante 274 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais abordaram um veículo VW/Gol e, durante a checagem, o motorista apresentou comportamento suspeito. Ao ser questionado, ele revelou que transportava droga escondida no tanque de combustível.

Após a retirada do entorpecente, foram apreendidos 5,4 quilos de haxixe. O condutor afirmou que pegou a droga próximo à fronteira com o Paraguai e que tinha como destino o município de Uberlândia.

O suspeito foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados, onde o caso foi registrado.

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