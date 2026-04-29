PRF apreende 479 Kg de cocaína em compartimento oculto durante fiscalização em Ribas do Rio Pardo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 479 quilos de cocaína, nesta terça-feira (28). O caso aconteceu em Ribas do Rio Pardo, cidade distante 97 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais fiscalizavam na Unidade Operacional da PRF, quando abordaram um caminhão que seguia no sentido para São Paulo.

Segundo as informações, durante a fiscalização a equipe notou que o motorista da carreta demonstrou nervosismo, levantando suspeitas dos policiais.

Diante disso, foi realizada uma busca no veículo. No interior foi encontrado um compartimento oculto na carroceria do reboque, onde estavam escondidos os tabletes de cocaína.

O motorista confessou que faria o transporte da droga de Campo Grande até o interior de São Paulo. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária em Ribas do Rio Pardo, juntamente com a droga e o veículo.