Campo Grande vai receber R$ 100 milhões para asfalto e drenagem em 19 bairros

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, assina nesta quinta-feira (30), às 10h, o contrato de repasse de R$ 100 milhões em emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul para obras de pavimentação e drenagem na Capital.

Segundo a prefeitura, os recursos vão garantir mais 33,9 quilômetros de asfalto novo em 19 bairros da cidade.

O investimento faz parte de um pacote de obras que prevê aplicação de mais de R$ 540 milhões em infraestrutura até 2028, contemplando mais de 40 bairros. Conforme o município, este é o maior volume de investimentos em pavimentação e drenagem realizado em Campo Grande nos últimos dez anos.

Além dos R$ 100 milhões da bancada federal, a prefeitura também já formalizou outros R$ 143 milhões junto à Caixa Econômica Federal, durante a Expogrande 2026, por meio do programa Avançar Cidades, do Governo Federal.

De acordo com a administração municipal, os financiamentos foram viabilizados após a adesão da prefeitura ao Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF), que inclui medidas de ajuste e modernização da gestão financeira do município.

A prefeita afirmou que a meta é entregar quase 700 quilômetros de pavimentação até 2028. Segundo Adriane Lopes, os investimentos são resultado de planejamento e contenção de despesas para ampliar a capacidade de captação de recursos destinados à infraestrutura urbana.

Serviço

Data: 30 de abril de 2026

Horário: 10h

Local: Gabinete da Prefeita