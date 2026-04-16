PRF apreende 368 kg de maconha em veículo abordado na BR-267

Na manhã desta quarta-feira (15), a a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 368 quilos de maconha durante abordagem. O caso aconteceu em Bataguassu, cidade distante 310 quilômetros de Campo Grande.

A apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-267, quando os policiais abordaram um Jeep/Renegade. Ao ser questionado sobre a viagem, o motorista demonstrou nervosismo e acabou confessando que transportava a droga. Um forte odor de maconha também era perceptível no interior do veículo.

Durante a vistoria, os agentes encontraram o entorpecente escondido no assoalho do automóvel. O condutor informou que pegou a carga em Ponta Porã e teria como destino a cidade de São Paulo.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil em Bataguassu.