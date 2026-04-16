Estudo de sondagem do solo precede construção de viaduto na Gury Marques

Previsto para ser construído ainda este ano, a implantação do viaduto no encontro das Avenidas Costa e Silva, Gury Marques com a Olavo Vilela de Andrade e Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Vila Olinda, próximo à Coca-Cola já está em fase preliminar.

Quem passa pelo local já pode perceber operários de uma construtora terceirizada realizando medições no canteiro da rotatória. A reportagem do jornal O Estado esteve por lá e foi informada que o trabalho é uma sondagem, que basicamente é uma pesquisa sobre o tipo de solo e o nível em que se encontra o lençol freático, tudo para garantir que a equipe não tenha surpresas no momento da montagem da fundação da estrutura.

A obra está prevista para ser licitada pelo Governo de MS nos próximos meses e a elaboração do projeto é de responsabilidade da prefeitura de Campo Grande.

O projeto

Viabilizado por uma emenda de R$ 90 milhões da bancada federal de Mato Grosso do Sul, o viaduto é um projeto antigo para Campo Grande e sairá do papel ainda em 2026. O anúncio oficial da prefeitura da Capital aconteceu em novembro do ano passado.

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