Passe do estudante terá novo endereço de atendimento em Campo Grande

O atendimento presencial do passe do estudante em Campo Grande passará a funcionar em um novo endereço a partir do dia 22 de abril. O serviço será realizado na Rua Sete de Setembro, nº 144, na região central da Capital.

A mudança tem como principal objetivo facilitar o acesso dos usuários e melhorar o deslocamento dos estudantes que dependem do transporte público no dia a dia. Com a nova localização, a expectativa é ampliar o alcance do atendimento e oferecer mais comodidade ao público.

O espaço foi estruturado para atender demandas relacionadas à regularização e ao acompanhamento cadastral, especialmente para estudantes que necessitam de suporte presencial. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

De acordo com a organização responsável, a alteração faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria contínua dos serviços prestados, buscando garantir mais eficiência, acessibilidade e qualidade no atendimento aos usuários.