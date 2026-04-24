PRF apreende 337 Kg de maconha em compartimento falso durante abordagem em Ivinhema

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 337 quilos de maconha, nesta quinta-feira (23). O caso acontece em Ivinhema, cidade distante 289 quilômetros de Campo Grande.

Durante abordagem a uma Ford/F400, na BR-376, os policiais realizaram a vistoria no veículo quando encontraram um compartimento oculto, dentro estava escondida grande quantidade de maconha dividida em tabletes.

O motorista declarou ter recebido o veículo, que utilizava placas falsas, com a droga em Ponta Porã e que deveria entregá-lo em Três Lagoas.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Ivinhema.