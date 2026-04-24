PrefCG divulga site exclusivo para inscrições em editais culturais

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta sexta-feira (24) uma plataforma digital exclusiva para inscrições em editais culturais, ampliando a modernização dos serviços públicos na área.

Desenvolvido pela Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), o sistema “Mais Cultura” reúne, em um único ambiente, todas as etapas de inscrição e avaliação dos editais da Fundac (Fundação Municipal de Cultura).

A ferramenta foi criada para facilitar o acesso dos artistas e dar mais eficiência à gestão dos processos. “Com o novo site, os editais passam a contar com um ambiente próprio, pensado para atender às exigências e dinâmicas desse tipo de seleção”, destaca o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage.

Com a implementação do “Mais Cultura”, os artistas podem se inscrever utilizando o mesmo login dos serviços digitais da Prefeitura, o que torna o processo mais rápido e acessível. “Essa modernização simplifica o acesso aos editais e, ao mesmo tempo, garante mais organização e transparência em todas as etapas. É uma solução desenvolvida para atender de forma direta às necessidades da Fundação e da classe cultural”, completa o diretor-presidente.

A criação de um site exclusivo para editais representa um avanço na digitalização dos serviços públicos e fortalece a política cultural do município, ao oferecer mais praticidade aos artistas e maior eficiência na condução dos processos seletivos.

Para acessar o sistema, os interessados podem entrar no site do “Mais Cultura”, onde estão disponíveis os editais abertos e todas as orientações para inscrição.

Por Prefeitura de Campo Grande

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