Dr. Victor Rocha faz defesa firme do SUS na Câmara Municipal de Campo Grande

Em discurso realizado na Câmara Municipal, o vereador e médico Dr. Victor Rocha fez uma defesa contundente do Sistema Único de Saúde (SUS), destacando sua importância como pilar essencial para garantir atendimento à população, especialmente às pessoas que mais precisam.

Durante a fala, o parlamentar chamou atenção ao utilizar uma camiseta em homenagem ao SUS, reforçando simbolicamente seu posicionamento. Segundo ele, a defesa do sistema não é apenas ideológica, mas baseada em sua trajetória profissional construída dentro da saúde pública.

Dr. Victor relembrou que iniciou sua atuação ainda aos 19 anos, durante a graduação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com atendimentos no Hospital Universitário. Posteriormente, especializou-se em ginecologia, obstetrícia e mastologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ao retornar a Campo Grande, atuou nos principais hospitais da cidade, mantendo vínculo direto com o atendimento à população.

Em seu discurso, destacou que o SUS vai além de uma estrutura administrativa, sendo um instrumento essencial de cuidado e dignidade. “O SUS não é gasto, é cuidado com a vida. O SUS salva vidas todos os dias. Sem ele, muita gente fica sem atendimento”, afirmou.

O médico também reforçou o caráter constitucional da saúde pública, citando o artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado.

Para Dr. Victor Rocha, defender o SUS é garantir que nenhum cidadão fique desassistido. “Todo mundo precisa de atendimento em algum momento da vida. O SUS está presente justamente quando a pessoa mais precisa”, destacou.

O pronunciamento reforça o posicionamento do parlamentar em defesa do fortalecimento da saúde pública, com foco na ampliação do acesso, valorização dos profissionais e garantia de atendimento digno à população.

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