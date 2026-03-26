PRF apreende 220 pneus contrabandeados em Dourados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 220 pneus contrabandeados, nesta quarta-feira (25), em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

A mercadoria de origem estrangeira era transportada em um caminhão com dois semirreboques. Após abordagem policial e solicitada o documento dos veículos e da carga, o motorista confessou que fazia o transporte de pneus ilegais.

O condutor disse também ter pego a mercadoria em Tacuru com destino a Campo Grande. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Dourados, juntamente com o caminhão e a carga.