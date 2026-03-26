Jovem fica gravemente ferido e com pernas amputadas após acidente com máquina agrícula, em Dourados

Na tarde desta quarta-feira (25)m um adolescente de 17 anos, qu não teve suas informações divulgadas, ficou gravemente ferido com uma das pernas amputadas e outra esmagada durante acidente com um maquinário agrícula. O caso aconteceu em Dourados, cidade a 251 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do jornal local, Dourados News, o jovem estava em uma propriedade próxima ao Jardim Santa Maria, na região do anel viário no sentido Panambi. Tanto o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros foram acionados para realizar o regaste e o primeiro socorros.

Devido ao estado grave da vítima, ele foi encaminhado para o Hospital da Vida da cidade. Após o acidente ele ficou com a perna direita amputada na altura do joelho opara baico. Já a perna esquerda ficou esmagada, com amputação parcial, O estado atual do jovem diana não foi divulgado, mas com base nas informações, ele corre risco de morte devido à gravidade da situação.

O resgate durou mais de uma hora, devido à dificuldade para soltar o adolescente das ferragens do maquinário. As circunstâncias do acidente ainda estão sob apuração.