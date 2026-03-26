Ponto de drogas é fechado e indivíduo é preso após flagrante em Aparecida do Taboado

Na dessa quarta-feira (25), foi desarticulado um ponto de venda de drogas e realizou a prisão em flagrante de um jovem de 18 anos pelo crime de tráfico de drogas. O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua Presidente Dutra em Aparecida do Taboado, cidade distante 457 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Policia Civil, a equipe já vinha recebendo informações desde há aproximadamente um mês de que o imóvel estaria sendo utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes. Ontem, uma nova denúncia informou uma alta movimentação de usuário de drogas no local.

No interior da residência foram localizados substâncias análogas a crack e maconha escondidas na cômoda do quarto, bem como uma porção de substância análoga à cocaína localizada próxima a um indivíduo que se encontrava na sala.

No local, também foram apreendidos uma balança de precisão com resquícios de substâncias entorpecentes, sacos plásticos pequenos do tipo ziplock utilizados para o embalo da droga, um aparelho de telefone celular, um vidro de medicamento Clonazepam, utilizado para misturar ao entorpecente a fim de aumentar o volume e potencializar o efeito da droga, além de pequena quantia em dinheiro em notas fracionadas, possivelmente oriunda da comercialização ilícita de drogas.

Durante breve entrevista, o autor relatou que comercializa porções de crack pelo valor de R$ 10,00. Já um usuário, abordado no local, confirmou que havia se deslocado até o endereço com a finalidade de adquirir entorpecentes.

As investigações apontaram que o autor já foi autuado anteriormente pela prática de tráfico de drogas em duas oportunidades, quando menor de idade, ejá era um indivíduo conhecido nos meios policiais.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido ao Pronto Socorro para a realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências de polícia judiciária, sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e recolhido à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça.