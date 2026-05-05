PRF apreende 208 Kg de maconha após cheiro forte, em Naviraí

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 208 quilos de maconha, nesta segunda-feira (4) durante fiscalização. O caso aconteceu em Naviraí, cidade 358 quilômtetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas, durante abordagem a um Renault/Sandero, na BR-163, os policiais sentiram forte odor de maconha vindo do interior do veículo. Em vistoria, foram encontrados os tabletes da droga, totalizando 208 quilos.

O motorista foi preso e não deu informações de origem ou destino da droga. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Naviraí.