Empresa de transporte de encomendas é investigada por suspeita de envio de entorpecentes para outros estados, em Dourados

Nesta segunda-feira (4), foi realizado o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra um grupo criminoso que utilizava empresas de transporte de encomendas para o envio de entorpecentes para outros estados da federação. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas, a investigação teve início em março deste ano, quando os investigadores receberam informações de que algumas encomendas deixadas em uma transportadora da cidade apresentavam aspecto estranho e poderiam conter drogas que seriam destinadas a São Paulo.

No local foi identificado que dois pacotes despachados continham cerca de 2kg de haxixe em um e 10kg de maconha em outro.

A substância foi conduzida para a unidade policial e apreendida, tendo a investigação prosseguir na identificação de um suspeito responsável pela entrega dos pacotes na empresa.

O mandado de busca e apreensão foi realizado na residência deste suspeito, morador do Jardim Água Boa, onde a equipe apreendeu objetos de interesse da apuração e procedeu com sua condução para interrogatório.