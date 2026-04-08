Sexta no Sesc terá clássicos do pop e rock com a banda COVER UP

O projeto Sexta no Sesc traz, no dia 10/04, uma noite inesquecível com a banda sul-mato-grossense CUP (COVER UP), a partir das 18h, no Sesc Camillo Boni. Conhecida pela energia contagiante e seu repertório repleto de clássicos do pop e do rock internacional, a banda promete envolver o público com grandes sucessos de diferentes gerações.

Formada em 2011, a COVER UP se firmou como uma das principais atrações musicais do estado, com shows dinâmicos e dançantes que atravessam décadas e estilos. Seu repertório inclui ícones como U2, Michael Jackson, A-ha, Roxette, The Killers, Coldplay, Bruno Mars e Red Hot Chili Peppers, garantindo uma experiência única para os amantes da boa música.

O show será uma verdadeira viagem no tempo, com clássicos dos anos 80, hits dos anos 90 e 2000, e sucessos contemporâneos. A performance energética e os arranjos bem elaborados do quarteto mantêm o público animado do início ao fim, proporcionando uma noite de nostalgia e diversão.

Formada por Ricardo Tavares (voz & violão), Leca Harper (guitarra & voz), Gabriel Silva (baixo) e Guilherme Napa (bateria), a banda se destaca pela capacidade de leitura do público e adaptação ao momento, oferecendo uma apresentação vibrante e personalizada para cada evento.

Além da programação musical, o público poderá desfrutar de um cardápio diferenciado, com pratos selecionados, porções e bebidas.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.