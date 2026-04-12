Festa Anual da ABREC MS ganha nova roupagem em 2026 e convida a sociedade a celebrar a Luz da Esperança

Há mais de três décadas, a Festa Anual da ABREC MS (Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul) é muito mais do que um evento social: é um gesto coletivo de amor, empatia e compromisso com a vida.

Reconhecida e aguardada pela sociedade sul-mato-grossense, a festa se consolidou ao longo de mais de 20 anos como um dos momentos mais importantes de mobilização em prol dos pacientes renais crônicos e idosos atendidos pela Associação.

Em 2026, o evento chega com uma nova proposta, sem perder sua essência beneficente. A tradicional festa agora será realizada em formato sunset, trazendo uma atmosfera ainda mais leve, elegante e acolhedora, perfeita para celebrar a vida e a solidariedade.

O encontro acontece no Buffet Yotedy, local que já faz parte da história da Associação e da memória afetiva de seus apoiadores.

Solidariedade que transforma vidas

Toda a renda arrecadada com a festa é revertida para a manutenção dos projetos e atendimentos oferecidos gratuitamente aos pacientes renais crônicos e idosos atendidos pela ABREC MS.

São pessoas que enfrentam uma rotina intensa de cuidados com a saúde, sessões de diálise, limitações físicas e desafios emocionais. E é graças ao apoio da sociedade que a ABREC MS consegue continuar oferecendo acolhimento, orientação, suporte multiprofissional e qualidade de vida.

Participar da festa é, acima de tudo, participar dessa corrente do bem e ser luz da esperança na vida de quem mais precisa.

Nova experiência, mesma causa

A edição de 2026, “Luz da Esperança”, será realizada no dia 8 de maio, a partir das 19h no Buffet Yotedy e contará com: Formato sunset, Open bar de refrigerante, água e cerveja, Rolha livre para whisky e vinho e Atração musical: A Banda de Ontem

Os convites para o sunset beneficente da ABREC MS, “Luz da Esperança” já estão à venda pelo valor de R$ 500,00 por pessoa.

Interessados podem garantir sua participação entrando em contato pelo WhatsApp da ABREC MS: (67) 99964-0793

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