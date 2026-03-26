Hoje tem jogo! Brasil enfrenta França às 16h; confira prováveis escalações

A seleção brasileira tem uma pedreira pela frente nesta quinta-feira (26), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a França, às 16h (de MS), em duelo no Gillette Stadium, em Boston.
A partida terá transmissão na TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Denílson.
O amistoso marcará a estreia dos novos uniformes das seleções. O Brasil jogará com a sua segunda camisa, na cor azul, enquanto os franceses vestirão um verde claro, tonalidade inspirada nas cores da Estátua da Liberdade.
Atuais vice-campeões do mundo, os europeus ocupam a terceira colocação no ranking de seleções da Fifa. O Brasil é o quinto.
O último encontro entre as seleções foi há 11 anos, quando o Brasil, comandado por Dunga, venceu os franceses por 3 a 1, em Paris, com gols de Oscar, Neymar e Luiz Gustavo – Varane marcou para os donos da casa.
Depois deste compromisso, a Seleção volta a campo na terça-feira, contra a Croácia, às 21h (de Brasília). Este será o último compromisso antes da convocação para a Copa do Mundo, que acontece em 18 de maio.
Brasil – técnico: Carlo Ancelotti
Após amistosos contra adversários asiáticos, em outubro de 2025, e africanos, em novembro, a Seleção enfrenta rivais europeus nesta data Fifa.
O Brasil tem muitos desfalques. Além de Bruno Guimarães, Éder Militão, Rodrygo, Estêvão e outros atletas que estavam machucados e não foram convocados, Ancelotti perdeu três jogadores cortados (Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães) e o zagueiro Marquinhos, que fica fora dessa partida, mas pode voltar diante da Croácia. A principal novidade na escalação é Léo Pereira, convocado pela primeira vez.
Provável escalação: Ederson, Wesley, Ibañez, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Vini Jr e Gabriel Martinelli.
Desfalques: Alisson, Gabriel Magalhães e Alex Sandro (cortados) e Marquinhos (dores na região do quadril).
França – técnico: Didier Deschamps
Os franceses também sofrem com desfalques. Deschamps já não tinha à disposição o lateral-direito Koundé e o atacante Barcola e ainda perdeu o zagueiro Saliba e o meia Koné, cortados. A condição de Mbappé também gera preocupação e há dúvidas se ele conseguirá atuar em toda a partida. Ainda assim, o craque do Real Madrid será titular e capitão. Ele formará trio de ataque com Michael Olise, que vive grande fase no Bayern de Munique, da Alemanha, e Ousmane Dembélé, eleito melhor jogador do mundo na temporada passada.
Provável escalação: Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Cherki; Olise, Mbappé e Dembelé.
Arbitragem
- Árbitro: Guido Gonzales Jr. (Estados Unidos);
- Auxiliares: Nick Uranga e Cory Richardson (ambos dos Estados Unidos);
- 4º árbitro: Armando Villarreal (Estados Unidos);
- VAR: Tim Ford (Estados Unidos).
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