Hoje tem jogo! Brasil enfrenta França às 16h; confira prováveis escalações

A partida terá transmissão na TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Denílson.

O amistoso marcará a estreia dos novos uniformes das seleções. O Brasil jogará com a sua segunda camisa, na cor azul, enquanto os franceses vestirão um verde claro, tonalidade inspirada nas cores da Estátua da Liberdade.