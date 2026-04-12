Policial penal flagrado bêbado ao volante no Zé Pereira é solto após audiência de custódia

Um policial penal de 49 anos, preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool na madrugada de sábado (11), no bairro Zé Pereira, em Campo Grande, foi liberado durante audiência de custódia realizada na manhã do mesmo dia.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de veículo em atitude suspeita. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem tentando dar partida no carro, que falhava a cada tentativa.

Os militares constataram sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa e olhos vermelhos. Ao ser solicitado para sair do veículo, o policial penal se recusou e passou a xingar a equipe.

Segundo o registro, ele ainda tentou fugir ao acelerar o carro em direção aos policiais, mas não conseguiu porque o motor voltou a apagar. Diante da situação, os agentes retiraram a chave da ignição e identificaram a presença de uma arma dentro do veículo, sendo necessário imobilizar o suspeito para retirá-lo do carro.

No interior do automóvel, foram apreendidos uma pistola calibre .40 com 30 munições, um machado, um soco-inglês e dois aparelhos celulares. O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran.

O homem foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol, onde foi autuado em flagrante. Posteriormente, durante audiência de custódia, teve a liberdade provisória concedida.

Entre as medidas impostas pela Justiça, o policial deverá manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo.

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) informou que abrirá procedimento administrativo por meio da Corregedoria para apurar a conduta do servidor.

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