Policiais da DOF apreendem uma tonelada e meia de maconha em residência do Moreninha II

Na noite desta terça-feira (21) policiaias militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 1.524,400kg de maconha. O caso aconteceu em uma residência no bairro Moreninha II, em Campo Grande. Um suspeito, de 23 anos foi preso e outro, de 17, apreendido.

Os militares realizavam uma ronda pela região quando foram informados sobre uma movimentação estranha em uma residência próxima. Segundo as informações, os individuos estariam utilizando um veículo prata para descarregar drogas em uma casa na rua Abélia.

Na residência, os policias flagraram dois homens descarregando drogas, que fugiram ao pular a casa vizinha. Os suspeitos foragidos ainda não foram localizados. Já no interior do imóvel, um homem e um adolescente pesavam e embalavam os volumes prensados da maconha. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 3,09 milhões.

O veículo e a droga foram entregues na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e os suspeitos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol (Depac Cepol), em Campo Grande.

