Castramóvel oferece serviços gratuitos no Bosque dos Ipês neste sábado (25)

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) oferecerá castração gratuita para cães e gatos, com a condição de que o tutor do animal tenha uma renda de até três salários mínimos. Importante destacar que não é necessário levar o animal para realizar o cadastro, pois o processo é feito diretamente com o tutor.

Além do Castramóvel, será montada uma pequena área de exposição com insetos e animais peçonhentos. Técnicos do CCZ estarão presentes para orientar os visitantes sobre cuidados preventivos e como proceder em caso de acidentes envolvendo esses animais. Para as crianças, haverá atividades recreativas, como pintura facial e artística.