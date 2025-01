Rui Costa reforça prioridade do Governo Federal em baratear alimentos

TURISMO – Nós tivemos o maior número, na história do Brasil, de pessoas viajando de avião: 118 milhões de passageiros. E nós tivemos o maior número de turistas estrangeiros visitando o país. Vamos dar mais capilaridade a esses dados positivos e fazer com que os ministros consigam rodar mais o país para poder dialogar mais com a população.

COP30 – Nós vivemos um mundo, um planeta que vive o drama do aquecimento, do efeito estufa, de eventos agressivos à população. É preciso que todos possam somar esforços para descontaminar o planeta. E vamos construir com diálogo, com entendimento, para se manter o compromisso da humanidade com a sobrevivência do ser humano e com a sobrevivência do planeta. E a COP30, em Belém, será uma oportunidade. Nós estamos trabalhando muito, criando a infraestrutura básica para receber esse evento global.

EQUILÍBRIO FISCAL – O presidente Lula disse, desde o início do mandato, que não vai abrir mão de duas coisas fundamentais: de um lado, promover inclusão social, cuidar das pessoas, gerar emprego e fazer investimento. O outro é o equilíbrio fiscal. Porque, se você não tem equilíbrio fiscal, quem paga a conta mais cara são as pessoas mais pobres. E, portanto, o presidente reafirmou, e tem cumprido com atitudes, o compromisso com o equilíbrio fiscal. Só no ano de 2024, tivemos que bloquear R$ 20 bilhões de investimento para manter o compromisso fiscal. Então, a qualquer tempo que se faça necessário, faremos o ajuste que precisar.