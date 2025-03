Confira a programação especial para a Quarta-feira de Cinzas

O Santuário Estadual de Perpétuo Socorro preparou uma programação especial para os fiéis celebrarem a Quarta-feira de Cinzas. Neste ano, as tradicionais novenas com imposição das cinzas serão celebradas de hora em hora, das 6h às 23h (início).

As cinzas impostas aos fiéis são confeccionadas a partir dos ramos abençoados no Domingo da Paixão do ano anterior e simbolizam a condição do homem pecador que confessa exteriormente a sua culpa diante de Deus. Mas também exprime a vontade de conversão, confiado de que o Senhor seja benigno e com passivo para com ele, paciente e cheio de misericórdia.

A Igreja ensina que na quarta-feira antes do 1º Do mingo da Quaresma, os fiéis que recebem as cinzas iniciam o tempo instituído para a sua purificação. As cinzas, confeccionadas da queima dos ramos abençoados no Domingo da Paixão do ano anterior, são um sinal de penitência, significando a condição do homem pecador, e a partir deste sinal cada fiel confessa exteriormente a sua culpa diante do Senhor.

No sábado (8) será a vez do início da Campanha da Fraternidade 2025 na Arquidiocese de Campo Grande. Com o tema: Fraternidade e Ecologia Integral e o lema: “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31), o evento será realizado no Parque das Nações Indígenas, com concentração prevista para iniciar a partir das 16h. Dom Dimas Lara, arcebispo metropolitano de Campo Grande.

“Este ano, de novo, nós queremos viver a Quaresma do jeito brasileiro, juntando fé e vida através da Campanha da Fraternidade. Que remos pensar não apenas no meio ambiente, mas no nosso envolvimento nesta casa comum que Deus nos dá para vivermos. Nós que remos também plantar uma árvore para cada paróquia como sinal concreto da nossa participação e teremos ainda a Santa Missa”, disse Dom Dimas Lara, arcebispo metropolitano de Campo Grande.

O que abre e fecha?

Com o fim da folia, os serviços começam a ser retomados de forma gradual nesta quarta-feira (5).

• Bancos: Agências retomam o atendimento a partir das 12h.

• Correios: Atendimento normal a partir das 12h.

• Lotéricas: Abertas pela manhã.

• Casa da Saúde: Retoma o funcionamento às 13h.

• Hemosul: Aberto das 13h às 17h.

• Camelódromo: Abre a partir das 12h.

• Mercadão: Funcionamento normal.

• Supermercados e comércio: Funcionamento normal, a critério

de cada estabelecimento.

• Shoppings: Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês

funcionam normalmente das 10h às 22h; o Shopping Pátio

Central abre das 11h às 19h.

• Coleta de lixo: sem alterações.