Polícia prende suspeito de estupro de adolescente em assentamento de Campo Grande

A Polícia Civil de Campo Grande prendeu na tarde dessa segunda-feira (8) um homem suspeito de cometer um crime de estupro contra uma adolescente no Assentamento Estrela. O suspeito foi localizado e detido em uma residência no vizinho Assentamento Zumbi dos Palmares.

O crime teria ocorrido na casa da vítima, no Assentamento Estrela. Segundo o relato da adolescente, ela foi surpreendida pelo homem, que a rendeu e cometeu o ato de violência. Após ser violentada, a jovem conseguiu pedir ajuda a vizinhos, que acionaram a PM (Polícia Militar). A equipe policial que chegou ao local solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros para que fosse prestado atendimento médico à vítima.

Simultaneamente ao atendimento da jovem, os policiais iniciaram as buscas pelo suspeito. Vizinhos e testemunhas ajudaram nas investigações, relatando ter visto um homem desconhecido seguir em direção ao Assentamento Zumbi dos Palmares.

Com base nas informações, os militares encontraram o suspeito em uma residência no local indicado. Ao ser abordado pela polícia, o rapaz apresentou diversas contradições em suas declarações. Diante dos indícios e das informações coletadas, os policiais deram voz de prisão ao suspeito.

O homem foi imediatamente encaminhado à delegacia, onde o caso será investigado pela Polícia Civil. O nome do suspeito e da vítima foram preservados conforme a legislação.

