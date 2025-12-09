Prefeitura divulga lista de selecionados para os 30 apartamentos do Jardim Antártica; confira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), publicou nesta terça-feira (9), no Diogrande n. 8.153, a lista dos candidatos pré-selecionados para os 30 apartamentos do Residencial Jardim Antártica, do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A seleção das famílias ocorreu no último dia 6 de dezembro, durante a abertura do Natal dos Sonhos, na Praça Ary Coelho, reforçando a proposta da gestão municipal de aproximar políticas públicas habitacionais dos grandes eventos comunitários.

A seleção seguiu integralmente as regras da Portaria nº 738/2024 do Ministério das Cidades, que determina o processo de hierarquização do Minha Casa Minha Vida. Esse modelo estabelece prioridades para garantir que o atendimento habitacional seja mais justo e voltado a quem mais precisa.

Dessa forma, a lista publicada está organizada em categorias específicas, que incluem: Público Geral, Situação de Rua, Idosos, PCD (Pessoas com Deficiência) e Vulnerabilidade. Cada uma delas possui vagas e reservas próprias, conforme critérios federais, garantindo prioridade aos públicos com maior necessidade de atendimento.

Após a publicação, os pré-selecionados serão convocados pela EMHA para envio de documentação e validação das informações declaradas no ato da inscrição, etapa necessária até a habilitação final. A lista completa está disponível para consulta no Diogrande n. 8.153.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram