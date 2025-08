Polícia identifica trio suspeito por assassinato de servidor municipal em Corumbá

Homem de 27 anos e dois adolescentes são investigados; um deles teve a prisão decretada

A Polícia Civil de Corumbá identificou três pessoas como suspeitas do assassinato de Amélio Inácio de Oliveira, de 34 anos, encontrado morto no dia 25 de julho em uma estrada na parte alta da cidade. Um homem de 27 anos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, enquanto dois adolescentes também são apontados como envolvidos, um de 17 anos e outro cuja idade ainda não foi confirmada.

Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) seguem em diligências para localizar os suspeitos. A identificação foi possível graças a depoimentos de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança, que mostram a movimentação da vítima pouco antes do crime.

Uma das testemunhas relatou ter visto Amélio entrando em um veículo cinza, de aparência antiga, na companhia de outras pessoas. Já uma familiar da vítima contou que um celular e um piercing de ouro foram levados após o homicídio, o que pode indicar motivação também patrimonial.

As investigações indicam que os suspeitos estiveram com a vítima pouco antes do assassinato e que há elementos suficientes que conectam os três ao crime.

Relembre o caso

Amélio Inácio de Oliveira foi encontrado morto na manhã de 25 de julho, na estrada da Bocaina, próximo ao anel viário de Corumbá. Ele apresentava sete perfurações provocadas por arma branca. A faca usada no crime foi localizada a poucos metros do corpo.

Inicialmente, a ausência de documentos dificultou a identificação. Amélio era brasileiro, servidor contratado da Prefeitura e trabalhava em uma escola da zona rural. O caso foi registrado como homicídio qualificado.

