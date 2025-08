Ton Alves traz “Raízes do Cerrado” em apresentação hoje

Mistura de tradição regional e black music marca show do cantor em Dourados

Neste sábado, 2 de agosto, o Espaço Casulo, em Dourados (MS), recebe o show “Raízes do Cerrado”, apresentado pelo cantor e instrumentista sul-mato-grossense Ton Alves. Com entrada gratuita e início às 18h30, o espetáculo é uma celebração da musicalidade regional conectada à pulsação contemporânea da black music. Acompanhado por Adriel Santos (bateria), Kinho Guedes (contrabaixo) e Pedro Fernandes (teclado), Ton promete uma apresentação intensa, sensível e repleta de identidade.

Em “Raízes do Cerrado”, o artista revisita memórias, afetos e paisagens que marcam sua trajetória, criando pontes entre o passado e o presente. O repertório mescla composições autorais com releituras que dialogam com a tradição musical do Centro-Oeste, sem abrir mão da estética urbana e moderna que caracteriza seu trabalho. É uma experiência musical que busca provocar escuta, presença e conexão.

Considerado um dos nomes mais promissores da cena autoral sul-mato-grossense, Ton Alves constrói uma narrativa artística que valoriza a ancestralidade, a força do território e a experimentação sonora. Seu show não apenas apresenta músicas, oferece também uma vivência poética que nasce do cerrado, mas se expande com liberdade e potência criativa.

Representatividade

Ao Jornal O Estado, Ton Alves, artista sul-mato-grossense, explica que seu show “Raízes do Cerrado” nasce da fusão entre a tradição musical do Centro-Oeste e a estética urbana e contemporânea da black music. Apesar de se identificar mais com a música moderna e urbana, Ton ressalta a importância de valorizar as influências regionais que ouviu desde a infância, buscando dar ênfase às raízes do seu estado e criar uma combinação autêntica entre esses estilos.

“Penso muito na representatividade nisso tudo, porque o “cancioneiro do cerrado” (que sou apaixonado e fã ) é composto majoritariamente por homens brancos, portanto, quero mudar essa realidade, mostrando que temos representantes da música preta no MS também”, explica Ton para a reportagem.

Ton revela que seu processo criativo é marcado por uma intensa pesquisa musical, onde houve diversos estilos antes de iniciar a composição. Ele explica que prefere começar criando melodias, harmonias e arranjos em um momento de isolamento, para só depois dedicar-se à elaboração das letras, um método inverso ao tradicional, que prioriza a música antes das palavras. Sua sonoridade é uma mistura rica de MPB, pop, black music, R&B e jazz, refletindo a diversidade de suas influências.

“Sinto que a nossa cultura está se renovando com artistas de vários segmentos, do Hip hop ao pop, estamos passando por um momento de grande fomento feito pelos agentes culturais do nosso estado , creio que chegou a hora de mostrarmos cada vez mais a nossa arte. Um nome que tenho grande apreço é o saudoso Geraldo Roca”, afirma o cantor.

Apresentação

No show “Raízes do Cerrado”, Ton Alves prepara um repertório que mistura músicas autorais e releituras especiais. Entre as canções, destaque para “Nada em Comum”, faixa que marcou sua trajetória e ampliou sua visibilidade dentro e fora de Mato Grosso do Sul. O público também poderá conferir interpretações únicas, como a homenagem ao mestre Geraldo Espíndola com a música “Cunhataiporã”, além de outras surpresas que prometem encantar e emocionar, mantendo o suspense até a apresentação.

O cantor já dividiu os palcos com Milton Nascimento e relembra com emoção essas experiências, incluindo também sua parceria com o cantor SILVA.

“Foram momentos marcantes na minha carreira, porque estar diante de grandes artistas como o SILVA nos inspira a sempre buscar melhorar, alcançando níveis cada vez mais altos. Quando vi Milton Nascimento abrir o seu show, vivi um dos dias mais incríveis da minha vida. Presenciei um dos maiores nomes da nossa música de todos os tempos. Depois desse dia, minha visão sobre arte, música e vida mudou completamente”.

Trajetória até aqui

Ton Alves já acumula um público significativo nas plataformas de streaming, com destaque para a faixa “Nada em Comum”, que ultrapassa 183 mil plays, seguida por “Eu Não Esperava” com mais de 27 mil e “Adeus” com cerca de 14 mil execuções, somando mais de 40 mil reproduções.

Em comparação ao seu projeto anterior, o EP Bad in House, Ton explica que seu processo criativo evoluiu bastante: enquanto naquele trabalho ele explorava um lado mais introspectivo e pessoal, focado em vivências próprias, hoje ele segue uma linha mais livre e sem rótulos, criando músicas que refletem seu coração e abraçam as raízes pantaneiras, inspiradas por artistas como Gilson Espíndola, Guilherme Rondon e Geraldo Espíndola, além dos grandes nomes da música brasileira.

O Cantor finaliza refletindo sobre os desafios e as conquistas de sua trajetória, sendo o desafio conseguir ter alcance e conquistar um público maior.“Com a internet, tudo mudou, não precisamos tanto das gravadoras, mas isso também torna tudo mais difícil, porque o investimento para alcançar o mercado nacional é gigantesco. Já a maior recompensa é ser artista, ser músico, viver da sua arte e isso é maravilhoso”.

Sobre o futuro, ele revela: “Quero um Ton Alves mais ativo, fazendo mais canções, criando mais. Meus próximos passos serão voltados para um mercado fora do país, e estou batalhando muito para isso”, finaliza.

Serviço: O show “Raízes do Cerrado”, de Ton Alves, acontece no sábado, 02 de agosto de 2025, no Casulo – Espaço de Cultura e Arte, localizado na Rua Reinaldo Bianchi, 398, no Parque Alvorada. Entrada gratuita.

Por Amanda Ferreira

