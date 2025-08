Serviços para CACs são ampliados pela PF; Confira

Serviços relacionados ao Certificado de Registro e à aquisição e registro de armas passam a ser oferecidos nas plataformas digitais da Polícia Federal.

Na última sexta-feira (1º), a Polícia Federal inicia mais uma etapa da implementação dos serviços de fiscalização e controle dos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs). A ampliação contempla a inclusão de novos estados e a oferta de novos serviços pela plataforma digital da PF.

A partir de agora, as Superintendências Regionais nos estados de Alagoas (AL), Amazonas (AM), Amapá (AP), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ), Rondônia (RO) e Tocantins (TO) passam a oferecer os seguintes serviços:

Concessão de Certificado de Registro (CR);

Apostilamento;

Revalidação de CR.

Já as Superintendências nos estados do Acre (AC), Sergipe (SE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Roraima (RR) incorporam ao seu portfólio os seguintes serviços:

Cancelamento de CR;

Aquisição de arma de fogo;

Registro de arma de fogo.

Todos esses procedimentos passam a ser processados de forma integral no ambiente digital da PF, como parte do processo de transição de competências anteriormente atribuídas ao Exército Brasileiro. A migração teve início em 1º de julho de 2025 e está sendo realizada de forma gradual.

