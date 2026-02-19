Prefeitura de Campo Grande convoca mulheres sorteadas para programa Recomeçar Moradia

A Prefeitura de Campo Grande publicou em diário oficial desta quinta-feira (19) uma relação de mulheres que foram sorteadas para integrar o programa Recomeçar Moradia para se apresentarem e, assim, receberem auxílio financeiro para custeio de aluguel através da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários).

As sorteadas estão cadastradas na categoria de vítimas de violência e devem apresentar a documentação solicitada em edital conforme o cronograma apresentado na publicação. Aquela que não se apresentar dentro do prazo estipulado, será considerada desistente do programa.

Todas as convocadas devem comparecer à Casa da Mulher Brasileira, na Rua Brasília, Lote A, Quadra 2 – Jardim Imá, entre os dias 23 e 27 de fevereiro, conforme o cronograma publicado em edital.

Esta convocação usa como base a lista de sorteadas que foi divulgada em dezembro do ano passado. Cumprindo todos os requisitos, as beneficiárias passarão a receber um auxílio financeiro para custeio do aluguel.

Dentre os critérios estabelecidos para participar do programa, é necessário que a mulher more em Campo Grande há pelo menos dois anos, tenha renda familiar de até três salários-mínimos, não ter sido beneficiada pelo programa anteriormente, possuir cadastro geral na Emha e estar inscrita no CadÚnico para programas sociais, comprovar não possuir nenhum imóvel – apresentando certidões negativas em três cartórios de Registro de Imóveis da cidade -, além de ter uma medida protetiva vigente.

Cronograma de apresentação:

23 de fevereiro – convocadas nas posições 1 a 12

24 de fevereiro – convocadas nas posições 11 a 22

25 de fevereiro – convocadas nas posições 23 a 33

26 de fevereiro – convocadas nas posições 34 a 44

27 de fevereiro – convocadas nas posições 45 a 60

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

