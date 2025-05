Polícia cumpre mandados em Ponta Porã e prende suspeito com drogas e motocicleta adulterada

Nesta terça-feira (20), a 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, com o apoio da 1ª DP, deflagrou uma operação para cumprir três mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de um homicídio ocorrido em março deste ano. O crime aconteceu dentro de um estabelecimento comercial no bairro Jardim Universitário, em Ponta Porã, cidade distante 314 quilôemtros de Campo Grande.

A ação teve como objetivo reunir novas informações para a resolução do caso de assassinato. Durante as diligências, os policiais localizaram entorpecentes, vários aparelhos celulares, dinheiro em espécie e uma motocicleta com sinais de adulteração. A descoberta levou à suspeita de que o imóvel fosse utilizado como ponto de desmanche de motocicletas furtadas.

No momento da chegada da equipe policial, um dos alvos conseguiu fugir. No entanto, outro suspeito, que chegou posteriormente ao local, foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

As investigações continuam em andamento para identificar todos os envolvidos e esclarecer completamente os detalhes do homicídio.

Com informações da Policia Civil