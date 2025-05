Homem é preso por porte ilegal de arma após se recusar a pagar espetinhos em Campo Grande

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (22) no bairro Nova Lima, em Campo Grande, após se recusar a pagar por espetinhos consumidos em um estabelecimento e exibir um revólver durante a confusão.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria se desentendido com funcionários do local no momento em que foi cobrado pela conta. Durante a discussão, ele ameaçou sacar uma arma, assustando os presentes. Populares acionaram a PM e informaram que o homem havia entrado em um veículo Hyundai HB20 estacionado nas proximidades.

Os policiais localizaram o suspeito e perceberam sinais claros de embriaguez, como hálito etílico e olhos vermelhos. Durante a abordagem, foi encontrado um revólver no banco do carro. Questionado sobre a arma, o homem afirmou não possuir porte ou registro, e alegou tê-la comprado de um desconhecido por R$ 6 mil.

Apesar do transtorno causado no local, os funcionários do comércio decidiram não formalizar denúncia em relação à tentativa de evasão do pagamento. No entanto, o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado na delegacia de plantão e segue sob investigação.