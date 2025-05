Caminhão com 860 kg de drogas foge da PM e é encontrado abandonado em Santa Rita do Pardo

Durante uma operação de fiscalização, na madrugada desta quinta-feira (22), na MS-040, um caminhão de pequeno porte, modelo Renault Master, fugiu em alta velocidade após receber ordem de parada da equipe de plantão. O caso ocorreu na região de Santa Rita do Pardo, cidade a 242 quilômetros de Campo Grande.

Após a fuga, os agentes da Polícia Militar iniciaram perseguição pelas vias urbanas do município. Durante a ação, o motorista suspeito freou bruscamente, o que resultou na colisão de uma das viaturas policiais contra a traseira do caminhão. Apesar do impacto, que causou consideráveis danos materiais, o condutor conseguiu escapar.

A Polícia Militar acionou a Polícia Civil e, após diligências, os investigadores localizaram o caminhão abandonado na Rua Marechal Cândido Mariano. No entanto, o condutor já havia fugido do local.

A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos cabíveis, incluindo a coleta de impressões digitais, com o objetivo de identificar o responsável pelo crime.

No interior do veículo, as equipes da Polícia Civil e Militar encontraram aproximadamente 860 quilos de entorpecentes, entre maconha e skunk. As investigações continuam com o objetivo de localizar e prender o responsável pelo transporte da droga.

Os entorpecentes apreendidos serão encaminhados para incineração, conforme determina a legislação vigente.