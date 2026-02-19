Em Campo Grande, a inclusão sanitária já é realidade, proporcionando saúde e dignidade para população

A empresa Águas Guariroba assegura água tratada a 99% da população e coleta de esgoto a 94% dos moradores da capital

O termo “inclusão sanitária” vem ganhando espaço nos últimos anos, principalmente após a aprovação da Nova Lei do Marco Legal do Saneamento (06/2000). A citação busca englobar o acesso universal a serviços de saneamento básico (água e esgoto) e ainda garantir segurança alimentar, saúde pública e desenvolvimento socioeconômico, facilitando a formalização com foco em boas práticas.

Diante de um cenário nacional em que 32 milhões de pessoas não têm acesso à água encanada, 18,1 milhões vivem em domicílios onde a rede geral não fornece água diariamente, recebendo-a apenas alguns dias por semana, e 90 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, de acordo com o Censo 2022, divulgado pelo IBGE, e estudos oficiais do Instituto Trata Brasil, a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, apresenta com orgulho o atendimento desses serviços de saneamento para quase um milhão de habitantes.

E para capital morena, a inclusão sanitária é sinônimo de benefícios na saúde preventiva, queda na evasão escolar e desenvolvimento social.

“Antes, era comum o mau-cheiro da fossa e o gasto constante com os caminhões para esvaziar. Agora, com a passagem da rede de esgoto, estamos iniciando uma nova fase em nossas vidas.”

O depoimento é de Lúcio Flávio Carneiro, morador do bairro Tijuca, na região Lagoa. O bairro vivencia uma nova realidade, com a chegada da rede de esgoto em 2026.

Só neste ano, o plano de investimentos da empresa responsável pelos serviços de água e esgoto, a Águas Guariroba, prevê a implantação de aproximadamente 200 quilômetros de novas redes de água e esgoto em toda a cidade, ampliando a cobertura e fortalecendo a infraestrutura urbana. As obras estruturantes chegarão a 22 bairros, beneficiando mais de 100 mil campo-grandenses diretamente.

Para Janicleia Ferreira, moradora da região sul de Campo Grande, a chegada da rede de esgoto põe fim de um ciclo de incertezas. “Já aconteceu de a fossa entupir e vazar. Tivemos que abrir outra no quintal e chamar o caminhão várias vezes. Cada vez ficava mais caro. É um alívio saber que isso vai mudar, com a rede de esgoto, uma grande vontade nossa que se torna realidade.”

Histórias que refletem investimento e expansão contínua da infraestrutura de saneamento e levam solução para transtornos que afetavam à saúde e a qualidade de vida de moradores.

“A rede de esgoto vai ajudar naquele forte cheiro de esgoto que vinha das fossas. Isso é muito bom para o bairro e, principalmente, para a nossa saúde”, afirma o aposentado Isaque Fidelis.

Investimento expressivo em infraestrutura

Em Campo Grande, a água que chega até os clientes da Águas Guariroba é captada dos córregos Guariroba, Lageado e dos mais de 150 poços profundos espalhados pelo município. E, após tratamento nas Estações de Tratamento de Água (ETAs), percorre mais de 4 mil quilômetros de extensão por uma rede de distribuição monitorada 24 horas por dia pela concessionária, que entrega saúde e hidratação a 99% da população.

Já o material que sai da casa dos campo-grandenses, o esgoto sanitário, percorre uma tubulação que já chega a 3 mil quilômetros de extensão em direção às duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), passando por Estações Elevatórias de Esgoto espalhadas pela cidade e finalmente recebendo o tratamento correto antes de retornar ao meio ambiente sem provocar danos à natureza. Aproximadamente 94% de todo o esgoto da capital passa por esse processo.

O objetivo é de que 98% da população seja atendida pelo esgotamento sanitário até 2028. Uma meta ousada estabelecida pela empresa em conjunto com a prefeitura municipal, que pretende atingir o prazo com cinco anos de antecedência em relação a data estabelecida pela legislação federal. Tudo isso para proporcionar dignidade e saúde à população.

“A ampliação da rede de esgoto elimina fossas, reduz riscos à saúde pública, contribui para a preservação ambiental e impulsiona o desenvolvimento das regiões atendidas. O avanço do saneamento também valoriza os imóveis e fortalece a qualidade de vida das comunidades”, reitera Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba.

Para garantir mais agilidade e menos impacto no dia a dia da população, a concessionária vem investindo em métodos operacionais modernos e na ampliação das frentes de trabalho.

“Estamos utilizando técnicas de perfuração do solo e métodos não destrutivos para a implantação da tubulação de esgoto. Isso ocorre conforme a necessidade de cada trecho, sempre priorizando segurança, eficiência e redução de transtornos. Todos os métodos são eficazes e com foco em melhorias duradouras para a população”, explica José Clementino Leite, supervisor de Engenharia da Águas Guariroba.

Avanço do saneamento no interior

Em poucos anos, Mato Grosso do Sul deu um salto histórico no saneamento. Com a chegada da Parceria Público-Privada (PPP) com o Governo do Estado, por meio da Sanesul, a Ambiental MS Pantanal ampliou a cobertura de esgoto de 46% para 75%, nos mais de 68 municípios atendidos, e projeta chegar a 86% até 2026, antecipando as metas de universalização previstas no Marco Legal do Saneamento.

Para 2026, o plano de investimentos contempla obras em 39 municípios, com a implantação de mais de 480 quilômetros de novas redes, ampliação de 92 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), intervenções em Estações Elevatórias (EEEs), novas ligações domiciliares e reforço da estrutura operacional, consolidando a concessionária como protagonista na transformação sanitária do interior do Estado.

Entre os municípios com entregas previstas ainda no primeiro semestre estão Caarapó, Corumbá, Maracaju, Nioaque, Pedro Gomes, Rio Brilhante, Rio Negro, Sidrolândia e Sonora.

Para os demais municípios, a conclusão das obras está prevista para o segundo semestre de 2026, incluindo a implantação e ampliação de redes em Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Bodoquena, Camapuã, Chapadão do Sul, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Selvíria, Sete Quedas, Três Lagoas e Vicentina.

Liderança em Saneamento

As empresas de saneamento que atuam no Estado do Mato Grosso do Sul, Águas Guariroba e a PPP- Ambiental MS Pantanal, fazem parte do grupo Aegea Saneamento, que é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil e atende mais de 39 milhões de pessoas. A companhia está presente em quase 900 cidades de 15 estados brasileiros, com atuação de norte a sul do país.

Opera nos estados do Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo, trabalhando que mais brasileiros tenham acesso a água e esgoto tratados, promovendo o desenvolvimento sustentável e a melhoria da saúde pública nessas regiões.

