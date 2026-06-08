Policia Civil divulga resultados de operação na Exposul 2026, em Chapadão do Sul

A Polícia Civil encerrou sua atuação na Exposul 2026 com saldo positivo, sem registro de ocorrências de maior gravidade que comprometessem a segurança dos frequentadores, expositores e trabalhadores envolvidos no evento. o evento aconteceu entre os dias 3 e 7 de junho, em Chapadão do Sul, cidade distante 333 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, ao longo de toda a semana, foram intensificadas as ações de inteligência, investigação, monitoramento de indivíduos de interesse policial e rondas ostensivas nas imediações do parque de exposições, bairros adjacentes e demais pontos estratégicos do município.

A operação contou com o reforço de policiais civis da Delegacia de Polícia de Cassilândia e de equipes especializadas do GARRAS, que atuaram em conjunto com os policiais lotados em Chapadão do Sul, permitindo ampliar a capacidade operacional e preventiva durante os dias de festividade.

Entre as ações desenvolvidas, destaca-se a identificação e monitoramento de indivíduos suspeitos de integrarem organizações criminosas que teriam se deslocado para o município durante o período da exposição. Em uma das diligências, equipes do SIG realizaram averiguações em imóveis situados no Bairro Parque União, local apontado por informações de inteligência como possível ponto de apoio utilizado por pessoas ligadas ao tráfico de drogas e facções criminosas. As diligências permitiram identificar vínculos e levantar elementos relevantes para investigações em andamento, reforçando o trabalho preventivo desenvolvido durante o evento.

Em outra ação de destaque, após informações obtidas em investigações anteriores, policiais civis realizaram campana em um terreno localizado na Rua Asa Branca, onde havia suspeita de ocultação de entorpecentes. Durante a vigilância, uma adolescente identificada pelas iniciais M.V.M. foi surpreendida tentando localizar droga escondida em uma plantação de mandioca. Na ocasião, a jovem informou que havia sido enviada ao local por terceiros para recolher o entorpecente, sendo apreendida uma porção de substância análoga à maconha. A ocorrência resultou na coleta de importantes informações para o avanço das investigações relacionadas ao tráfico de drogas no município.

Paralelamente às ações de repressão ao tráfico, a Polícia Civil também atuou de forma rápida e eficiente na apuração de crime contra a dignidade sexual envolvendo vítima vulnerável. Durante o período da Exposul, foi instaurado procedimento investigativo para apuração de possível estupro de vulnerável, sendo imediatamente adotadas todas as medidas de proteção à vítima e iniciadas as diligências necessárias para esclarecimento dos fatos. O trabalho contou com atuação integrada da rede de proteção, Conselho Tutelar e demais órgãos competentes, demonstrando o compromisso institucional com a proteção de crianças e adolescentes.

Ao longo de toda a semana, as equipes permaneceram em regime de dedicação integral, realizando levantamentos de inteligência, cumprimento de diligências investigativas, fiscalização de pontos sensíveis, monitoramento de indivíduos suspeitos e atendimento das ocorrências registradas durante o evento. O resultado foi uma Exposul marcada pela tranquilidade, sem registros de fatos que fugissem ao padrão normalmente observado em eventos de grande porte.

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