Prefeitura de Campo Grande projeta centro comunitário para atender 650 pessoas por dia no Jardim Morenão

A Prefeitura de Campo Grande anunciou a implantação de um novo espaço voltado ao atendimento social, saúde e lazer no bairro Jardim Morenão. O Convive (Centro Comunitário Pela Vida) é um projeto que busca ampliar o acesso da população a serviços essenciais e fortalecer a convivência na comunidade.

A estrutura foi planejada para atender até 650 pessoas por dia, reunindo diferentes tipos de atendimento em um único local. A proposta é facilitar o acesso dos moradores a serviços públicos sem a necessidade de deslocamento para outras regiões da cidade.

O centro contará com atendimentos nas áreas de assistência social e defesa do consumidor, por meio de unidades do CRAS e do Procon, além de serviços de saúde, como consultas médicas, odontológicas e apoio psicológico. Também está previsto um espaço voltado exclusivamente ao atendimento de mulheres.

Além disso, o Convive terá biblioteca, área de informática e auditório, ampliando as possibilidades de acesso à informação, capacitação e atividades comunitárias. A iniciativa busca oferecer suporte tanto na área social quanto no desenvolvimento educacional dos moradores.

Na área de lazer e esporte, o espaço contará com quadra poliesportiva, campo society, piscina e parquinho infantil. A proposta é oferecer opções para diferentes faixas etárias, promovendo convivência e qualidade de vida.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Campo Grande pretende criar um ponto de apoio multifuncional no Jardim Morenão, integrando serviços públicos, atividades educativas e espaços de lazer em um único ambiente.