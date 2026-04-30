Polícia apreende armas durante investigações de violência doméstica em Campo Grande

Policiais da SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande cumpriram, nesta quarta-feira (29), dois mandados de busca e apreensão em investigações relacionadas a casos de violência doméstica e familiar contra mulheres.

No primeiro caso, uma mulher de 46 anos denunciou ter sido vítima de violência psicológica praticada pelo companheiro, de 47 anos, com quem mantém relacionamento há mais de 20 anos. O registro da ocorrência foi feito no último dia 20 de abril, no bairro Monte Castelo.

Segundo a vítima, ela já havia sofrido agressões físicas anteriormente, quando o casal morava em outro estado. A mulher também informou que o investigado possuía arma de fogo registrada e solicitou medidas protetivas, além de representar criminalmente contra o companheiro.

Durante o cumprimento da ordem judicial na residência do casal, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros e três carregadores.

Já no segundo caso, registrado em 1º de abril, a vítima, de 62 anos, denunciou violência psicológica por parte do ex-marido, de 64 anos. Conforme o boletim de ocorrência, os dois viveram juntos por aproximadamente 40 anos e estão separados há cerca de dois anos e meio.

Ainda segundo a denúncia, já existiam registros anteriores envolvendo o casal. A mulher informou à polícia que o investigado possuía arma de fogo registrada e pediu a manutenção das medidas protetivas.

Durante diligências no bairro Carandá Bosque, a equipe da 1ª DEAM apreendeu um revólver calibre .38 e 16 munições.

Conforme a Polícia Civil, as apreensões foram realizadas para garantir a segurança das vítimas e evitar o agravamento da violência doméstica, especialmente em situações envolvendo armas de fogo.

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