Homem é baleado três vezes em varanda de casa em Cassilândia

Um homem de 34 anos foi baleado na madrugada desta quinta-feira (30), em Cassilândia, após criminosos invadirem uma residência no bairro Jardim das Moreninhas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após moradores informarem que havia um homem ferido nas proximidades de um mercado da cidade. Inicialmente, a vítima se recusava a receber atendimento médico.

Ao chegarem ao local, os policiais conseguiram convencê-lo a aceitar socorro. Enquanto aguardava a ambulância, o homem contou que estava na casa de uma mulher quando, por volta da meia-noite, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta Honda Biz prata.

Conforme o relato, os homens entraram pelo portão da residência e efetuaram cerca de seis disparos. A vítima foi atingida por pelo menos três tiros enquanto estava na varanda da casa.

O homem sofreu ferimentos na coxa e na região da cintura e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia do município.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como tentativa de homicídio.

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