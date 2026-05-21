Homem agride e ameaça colocar fogo no apartamento da namorada após crise de ciúmes, em Campo Grande

Na noite desta quarta-feira (20), um homem, de 42 anos, que não teve suas informações divulgadas, agrediu e ameaçou colocar fogo no apartamento da namorada, de 26 anos, onde mora com a filha. O caso aconteceu no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Segundo informações, o casal estava em um relacionamento a cerca de oito meses e o autor já havia enforcado a vítima na semana anterior.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as agressões começaram após uma crise de ciúmes, quando o homem descobriu que a vítima havia apagado o histórico de ligações de um aplicativo de mensagem. Logo depois, ele pegou o aparelho celular da namorada e saiu do local.

Assustada e com medo, sabendo que o agressor possuía cópias das chaves de seu apartamento, a vítima ligou para a Policia Militar.

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