PM apreende 70 mil pacotes de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 3,7 milhões em Mundo Novo

Carga estava em uma casa e em caminhão-baú roubado em Minas Gerais; condutor fugiu e não foi localizado

Policiais militares apreenderam, na noite deste domingo (30), cerca de 70 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai em Mundo Novo, na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. A carga estava escondida no interior de uma residência e em um caminhão-baú Iveco com placas falsas.

A equipe realizava patrulhamento pelo perímetro urbano quando o motorista abandonou o veículo no imóvel e fugiu a pé pelo Bairro Vila Nova. Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Durante a vistoria, os policiais constataram que o caminhão havia sido roubado em 2022, em Belo Horizonte (MG). No imóvel e no compartimento de carga, foram encontrados os pacotes de cigarros, avaliados em aproximadamente R$ 3,7 milhões.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Mundo Novo.

