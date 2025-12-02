Indústria cresce 0,1% em outubro e acumula alta de 0,9% em 12 meses

Setor extrativo impulsiona resultado com avanço de 3,6%

A produção industrial brasileira subiu 0,1% em outubro em relação a setembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado compensa parte da queda de 0,4% registrada no mês anterior e mantém o setor com crescimento de 0,9% no acumulado de 12 meses — o menor avanço desde março de 2024, quando estava em 0,7%. Em março de 2025, o índice havia alcançado 3,1%. Frente a outubro de 2024, houve retração de 0,5%.

Com esse desempenho, a indústria está 2,4% acima do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020, mas segue 14,8% abaixo do pico histórico registrado em maio de 2011. A média móvel trimestral mostrou alta de 0,1% em relação ao trimestre encerrado em julho.

Na passagem de setembro para outubro, 12 das 25 atividades pesquisadas avançaram. A maior influência positiva veio das indústrias extrativas, que cresceram 3,6%, impulsionadas pela maior extração de petróleo, minério de ferro e gás natural. Também houve crescimento em segmentos como alimentos, veículos, químicos, informática e vestuário.

Do lado negativo, destacaram-se quedas expressivas em produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-10,8%), derivados de petróleo e biocombustíveis (-3,9%), impressão e reprodução de gravações (-28,6%) e produtos do fumo (-19,5%).

