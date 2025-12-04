PF prende em Três Lagoas cidadão português foragido por tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal prendeu, nessa quarta-feira (3), em Três Lagoas, cidade localizada a 327 quilômetros de Campo Grande, um cidadão português que estava foragido e tinha contra si um mandado de prisão para fins de extradição. A ordem judicial foi expedida pela Justiça de Portugal, onde ele já havia sido condenado por envolvimento em uma rede de tráfico transnacional de drogas.

O nome do detido não foi divulgado. Ele constava na lista de difusão vermelha da Interpol, mecanismo internacional utilizado para localizar e prender indivíduos procurados pela Justiça de outros países.

A captura foi possível após a PF receber, por meio de cooperação policial internacional, informações sobre o mandado de prisão emitido pelas autoridades portuguesas. A partir desses dados, o Grupo Especializado de Capturas da Polícia Federal em Três Lagoas iniciou diligências para confirmar a identidade do suspeito e verificar sua situação migratória no Brasil.

Após as investigações, o homem foi localizado no município sul-mato-grossense e acabou detido. Ele permanece preso e será colocado à disposição do STF (Supremo Tribunal Federal), responsável por analisar pedidos de extradição. Caso o processo seja autorizado, o foragido deverá ser entregue às autoridades portuguesas, conforme determinam tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

