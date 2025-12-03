Mulher é encontrada morta às margens de anel rodoviário na Capital

Uma mulher foi encontrada morta às margens da BR-262, sentido Indubrasil, na tarde desta quarta-feira (3). A vítima, que ainda não foi identificada, foi atingida por dois tiros, um na cabeça e outro no ombro.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, assim como o delegado Gabriel Desterro, da 7ª Delegacia de Polícia Civil.

Segundo informações preliminares, a indicação é que a vítima tenha sido assassinada no local e que, devido ao estado do corpo, a morte teria ocorrido recentemente, com menos de 12 horas. Também não foi descartada a hipótese de ser o 38º feminicídio deste ano em Mato Grosso do Sul.

O corpo será encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde passará por exames para confirmação da identidade e investigação da causa da morte.

