Campo Grande sedia encontro nacional com a Ministra das Mulheres

Campo Grande recebe nesta quinta-feira (4), a Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, para a abertura do 3º Encontro Nacional com Gestoras das CMB (Casas da Mulher Brasileira). O evento será realizado às 9h, no auditório Reni Chaves, da Faculdade INSTED, e reunirá equipes de todo o país para debater políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher.

A capital foi escolhida como sede por abrigar a primeira Casa da Mulher Brasileira do Brasil, inaugurada em 2015. De janeiro a outubro de 2025, a unidade realizou mais de 10.959 atendimentos na recepção e ultrapassou 137 mil atendimentos nos demais serviços, consolidando-se como uma das mais atuantes do país.

Semu apresenta resultados e inovação à ministra



A Semu (Secretaria-Executiva da Mulher) terá papel de destaque durante o encontro. A secretária Angélica Fontanari apresentará à Ministra das Mulheres as principais ações inovadoras da gestão municipal, com foco na melhoria dos fluxos de atendimento, programas de autonomia econômica e avanços na articulação com o sistema de justiça.

“Campo Grande se tornou referência porque não recua diante dos desafios. Nós inovamos, fortalecemos a rede e mostramos que proteger mulheres é uma prioridade permanente desta gestão”, afirma a secretária Angélica Fontanari.

Integração com o Governo Federal reforça políticas locais



A presença da Ministra das Mulheres e de representantes do Ministério Público reforça o alinhamento das ações locais com as diretrizes nacionais. O encontro busca fortalecer parcerias, compartilhar boas práticas e avaliar estratégias que têm garantido resultados concretos em Campo Grande.

Referência nacional



Com projetos inovadores, indicadores robustos e uma atuação reconhecida, Campo Grande reafirma seu protagonismo na defesa dos direitos das mulheres. A agenda desta quinta-feira reforça a relevância da Semu e o compromisso do município com políticas públicas eficientes, humanizadas e integradas.