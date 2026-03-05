Motorista é preso com 182 quilos de cocaína em compartimento secreto durante vistoria em Corumbá

Nessa quarta-feira (4) a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 182 quilos de cocaína. O caso aconteceu durante abordagem em Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, os agentes estavam realizando fiscalização na BR-262, quando deram ordem de parada a um caminhão, que não respeitou. O condutor seguiu alguns quilômetros até parar e ser abordado, e o veículo foi encaminhado à Unidade Operacional da PRF para ser realizada a fiscalização.

Durante a vistoria, a equipe descobriu um compartimento preparado na carroceria do caminhão. No local foram encontrados tabletes de pasta base de cocaína escondidos.

Quando questionado, o motorista confessou ter recebido as drogas em Corumbá e viajaria até o interior de São Paulo.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal.