PF deflagra Operação Hit II, com o objetivo de combater o comércio de cigarros eletrônicos, em MS e SP

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (12), a Operação Hit II, com o objetivo de combater o comércio de cigarros eletrônicos. Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Fé do Sul (SP) e Paranaíba (MS). As ordens foram expedidas pela Justiça Federal de São José do Rio Preto (SP).

A investigação apontou que um comerciante em Santa Fé do Sul, que já havia sido alvo da primeira fase da operação, teria voltado a descumprir a proibição de venda de cigarros eletrônicos e de acessórios, conforme norma da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Os objetos apreendidos serão encaminhados à sede da PF em Jales (SP), responsável pela condução das investigações, e posteriormente poderão ser entregues à Receita Federal.

Os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais investigados poderão responder pelo crime de contrabando.