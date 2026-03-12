Pais do menino de quatro anos encontrado perdido, se apresentam na delegacia, em Campo Grande

Após 24h sendo procurados pelo Conselho Tutelar, os pais do menino de 4 anos, encontrado sozinho e com as roupas sujas na rua, se apresentaram na delegacia. A criança estava e continua sob os cuidados do órgão municipal e a situação continua sendo investigada pela Justiça.

Segundo informações iniciais, o primeiro a comparecer na delegacia foi o pai, por volta das 13h e prestou esclarecimento. Embora tenha alegado a paternidade, não tinha nenhuma comprovação. Já a mãe da criança apareceu algumas horas depois, às 15h, mas não chegou a ser ouvida, mas a conselheira informou onde o menino estava acolhido.

A criança teria desaparecido após a mãe deixá-la sob os cuidados da tia.

O menino está em acolhimento institucional. Nesses casos, a permanência dele depende da análise da Justiça.

