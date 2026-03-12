MS agora conta com grupo para monitorar e avaliar obras de asfalto nos municípios

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul criou um Grupo de Trabalho Interinstitucional para monitorar e avaliar as obras de asfalto nos municípios de MS entre os anos de 2023 e 2026. O decreto de criação foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (12).

Conforme a publicação, o grupo será formado por 12 membros, sendo dois da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), um da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), três da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), três da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) e três do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

A presidência do grupo será indicada pelo titular da Segov, Rodrigo Perez. Já a Seilog prestará apoio técnico-administrativo às atividades do Grupo.

De acordo ainda com o decreto, o grupo deverá realizar a atualização da base de dados georreferenciada das vias urbanas municipais do Estado e identificar, mapear e quantificar as áreas que receberam pavimentação asfáltica após o levantamento até 2023.

A atuação do grupo também prevê o monitoramento de novas expansões urbanas; a produção de indicadores comparativos e relatórios técnicos para auxiliar na tomada de decisão da Administração; além de prestar apoio técnico-administrativo para consolidar a base de dados.

Por fim, as conclusões e o relatório final das atividades deverão ser apresentados ao Governador do Estado em quatro meses.