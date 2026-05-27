PF cumpre mandado em Três Lagoas em operação contra envio internacional de cocaína

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), a segunda fase da Operação Caminho das Pedras e cumpriu um mandado de busca e apreensão em Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande. A ação investiga um esquema de tráfico internacional de drogas ligado à apreensão de 1,3 tonelada de cocaína no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, em dezembro de 2025.

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em sete cidades de quatro estados. Além de Três Lagoas, as ordens judiciais foram executadas em Governador Valadares, Nova Lima e Ibirité, em Minas Gerais, Goiânia e Cristalina, em Goiás, e Vila Velha, no Espírito Santo.

A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias de 33 pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de imóveis, veículos e uma aeronave pertencentes aos investigados.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o grupo criminoso pode ter participação direta na tentativa de envio da carga milionária de cocaína apreendida em Confins, além de outras remessas da droga para a Europa.

Os investigadores também apuram se o patrimônio acumulado pelos alvos tem relação com o lucro obtido por meio do tráfico internacional.

Os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, além de outros crimes que podem ser identificados no decorrer das apurações.