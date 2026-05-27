João César Mattogrosso retorna à Assembleia com foco no interior e no servidor

Deputado reassume cadeira após recontagem eleitoral e descarta disputar eleições neste ano

João César Mattogrosso (PSDB) voltou à ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) nesta terça-feira (26) com discurso voltado à reta final da legislatura, defesa do municipalismo e valorização do servidor público. Empossado após a recontagem dos votos das eleições de 2022, o parlamentar afirmou que pretende aproveitar os próximos meses para intensificar agendas no interior e dar continuidade a pautas de inclusão social.

O retorno do tucano ocorre após decisão da Justiça Eleitoral que anulou os votos de Loester Trutis e Raquelle Trutis, ambos do PL, por irregularidades em gastos de campanha. Com a retotalização dos votos, o PSDB ganhou uma cadeira na Casa e João César reassumiu o mandato anteriormente ocupado por Neno Razuk (PL).

Logo após a posse, realizada na sala da presidência da ALEMS, o deputado disse ter sido surpreendido pela mudança, mas afirmou que o momento exige produtividade imediata.

“Precisamos já entrar produzindo, são poucos dias, então cada dia importa para que a gente possa atender a expectativa não só dos 11.650 sul-mato-grossenses que confiaram o voto a nós em 2022, mas de toda a população”, declarou.

Em seu primeiro discurso no plenário, Mattogrosso afirmou que pretende manter a linha municipalista adotada em outros mandatos. Segundo ele, a experiência recente no Detran-MS (Detran-MS), onde ocupava a diretoria-executiva, ampliou o contato com os municípios e ajudou a identificar demandas regionais. “A população que acompanhou os nossos mandatos sabe que a gente sempre teve essa característica de caminhar muito, ouvir lideranças e buscar soluções para os municípios. Isso não mudou”, afirmou.

O parlamentar também indicou que pretende atuar em pautas voltadas à inclusão e às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de manter projetos defendidos por Neno Razuk. “Ganha o João César, mas perde o deputado Neno, que eu tenho profunda estima. Vamos dar continuidade, principalmente, às pautas das pessoas com espectro autista”, disse.

Outro ponto defendido pelo deputado foi a valorização do funcionalismo público estadual, especialmente dos servidores do Detran. João César afirmou que, durante a passagem pelo órgão, buscou melhorar as condições de trabalho e pretende levar essa pauta para o Legislativo. “O nosso foco sempre foi cuidar das pessoas. Aqui na Assembleia, uma das metas será atuar em favor do servidor público”, declarou.

Apesar de ter sido citado dentro do PSDB como possível candidato nas eleições deste ano, o deputado afirmou que não pretende disputar cargos eletivos em 2026. Segundo ele, a decisão foi tomada ainda no ano passado e passa por motivos pessoais e estratégicos. “Eu já tinha tomado essa decisão no ano passado. Não é fácil disputar fora do mandato e também tem questões pessoais. Meu foco total agora é produzir nessa reta final”, afirmou.

Durante o discurso, o parlamentar voltou a criticar a demora da Justiça Eleitoral na conclusão do processo que alterou a composição da Assembleia. Para ele, a decisão poderia ter ocorrido antes. “Não é razoável, em um mandato de quatro anos, a Justiça levar três anos e meio para tomar uma decisão. Isso acabou afetando dois parlamentares”, afirmou.

A declaração recebeu apoio de outros deputados. O presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), afirmou que processos eleitorais precisam ter maior rapidez. “Justiça que tarda é justiça que falta”, disse.

Já o deputado Paulo Duarte (PSDB) avaliou que o retorno fortalece a bancada tucana na Assembleia após perdas sofridas pelo partido durante a janela partidária. “É uma grande figura, respeitada, experiente e que agrega muito ao partido”, afirmou.

A deputada Lia Nogueira (PSDB) também classificou a chegada de João César como importante para o processo de reconstrução do PSDB no Estado. “Eu vejo que é um ganho para o PSDB. Nós vivemos um processo de reconstrução e agora, com mais um deputado, fortalecemos a bancada e a formação de chapas competitivas”, declarou.

João Henrique Catan cobra mais fiscalização no Detran

Durante entrevista na Assembleia, o deputado estadual João Henrique Catan (Novo) afirmou que a experiência de João César no Detran pode contribuir para ampliar a fiscalização sobre o órgão dentro do Parlamento. Segundo ele, recentes operações policiais envolvendo estruturas do Parque dos Poderes mostram a necessidade de reforçar mecanismos de controle e transparência na administração pública. “A gente precisa mudar a maneira de fiscalizar esse tipo de órgão e de esquema para que os princípios da administração pública sejam obedecidos”, afirmou.

Por Danielly Carvalho