PF apreende 745 kg de pasta base de cocaína em ônibus com bolivianos irregulares em Campo Grande

A Polícia Federal realizou, nesta sexta-feira (20), uma grande apreensão de drogas em Campo Grande, retirando de circulação 745 kg de pasta base de cocaína. Segundo a corporação, a operação ocorreu durante abordagens a veículos suspeitos oriundos de Corumbá, na fronteira com a Bolívia.

Durante a ação, os agentes identificaram irregularidades em um ônibus transportando 30 bolivianos sem documentação de viagem válida, configurando imigração ilegal. Diante de versões inconsistentes do motorista e dos passageiros, a PF realizou uma vistoria detalhada na carroceria do veículo.

No bagageiro, os policiais encontraram um compartimento secreto com grande quantidade de droga e, em seguida, outro compartimento oculto na traseira do ônibus. Ao todo, foram apreendidos 745 kg de pasta base de cocaína.

Dois brasileiros, responsáveis pelo transporte da droga, foram presos em flagrante e responderão por tráfico transnacional de entorpecentes. Os bolivianos que entraram no país de forma irregular foram conduzidos para procedimentos de deportação pela Polícia Federal.