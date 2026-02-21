Incêndio destrói caminhonetes em garagem de Campo Grande; suspeita é de ação criminosa

Um incêndio em uma garagem localizada no bairro Vilas Boas, em Campo Grande, destruiu duas caminhonetes avaliadas em mais de R$ 400 mil na madrugada deste sábado (21). Uma das caminhonetes já havia sido vendida por R$ 157,9 mil.

Os proprietários só tomaram conhecimento do fogo por meio de um vizinho. A 6ª Companhia Independente de Polícia Militar esteve no local, e os responsáveis pelo estabelecimento afirmaram não ter conflitos ou inimigos que pudessem justificar o incidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros identificaram dois galões de combustível e uma caixa de fósforos durante o combate às chamas. Foram atingidos uma caminhonete S10, uma Ford Ranger, um BMW X5, uma Saveiro e um Polo, sendo a Ranger a mais danificada e a S10 com o vidro estourado. Uma das tendas que protegia os veículos também foi destruída.

A garagem, que funciona há oito anos com veículos consignados, não registrou feridos. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do incêndio, mas os vendedores suspeitam de ação criminosa, acreditando que as caminhonetes foram alvo específico dos autores.